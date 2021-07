JO Tokyo - Eric Delaunay : "Je suis à Tokyo pour gagner"

Il est arrivé à Tokyo sans sa valise qui s'est perdue à l'aéroport. Une petite péripétie qui n'entame pas le moral du manchois, gonflé à bloc avant d'aborder les deuxièmes Jeux olympiques de sa carrière en skeet.

Il y a cinq ans à Rio, Eric Delaunay avait dû se contenter de la 7e place. Insuffisant pour ce compétiteur né, biberonné au ball-trap sur le pas de tir familial. Le Saint-Lois a beaucoup appris de sa première olympiade. Une découverte qui l'a impressionné, trop peut-être. "A Rio, j'étais comme un enfant la veille de Noël. J'avais des étoiles dans les yeux. J'espère que Rio c'était pour voir, et Tokyo pour gagner".

VIDEO - Eric Delaunay, le rêve olympique

Une préparation axée sur le mental

Le champion d'Europe et double champion du Monde par équipe a du mal avec la citation attribuée à Coubertin "l'important, c'est de participer". Le tireur de 33 ans est au Japon pour décrocher le grâle : une médaille olympique. "Que ce soient les championnats de la Manche ou les Jeux, mon objectif c'est la médaille. J'essaie de me donner toutes les chances de gagner".

En 2018, Eric Delaunay a revu sa préparation. "Le mental c'est 60% à 70% de la réussite dans notre sport. Pourtant, c'est la partie que je travaillais le moins". Alors le saint-lois a étoffé sa garde rapprochée avec un préparateur mental basé à Limoges et une sophrologue saint-loise. "J'ai vu ma progression et ma régularité augmenter", assure le tireur qui a pu compter sur le soutien et la mobilisation des commerçants de Saint-Lô pour l'aider à boucler son budget.

Eric Delaunay débute sa compétition ce dimanche à 3h00 du matin (heure française) avec les qualifications du Skeet

VIDEO - Présentation du Skeet avec Eric Delaunay

