JO Tokyo : le karatéka en or Steven Da Costa "fier" d'être porte-drapeau pour la cérémonie de clôture

"#Emotion", écrit sur les réseaux sociaux Steven Da Costa. Le karatéka lorrain de Mont-Saint-Martin, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo ce jeudi (chez les moins de 67kilos) est désigné porte-drapeau français pour la cérémonie de clôture ce dimanche 8 août à 13 heures.

Le champion partage encore "Quel honneur. Quelle fierté. Une magnifique reconnaissance pour le karaté et tous les pratiquants en France. Grosse pensée pour ma famille, la ville, mon club et tous ceux qui me soutiennent".(...) "Tellement fier de représenter la France et le karaté."

C'est un premier titre olympique au palmarès du sportif de Mont Saint Martin âgé de 24 ans, déjà champion d'Europe et du monde. Il a battu en finale le Turc Eray Samdan et est devenu le premier champion olympique de karaté, sa discipline étant au programme des Jeux pour la première fois. Steven Da Costa qui visait "l'or sinon rien avant de retrouver l'ombre", c'était son expression puisque le karaté n'est pas au programme des Jeux de Paris 2024.

