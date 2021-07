JO Tokyo : le programme des manchois aux Jeux Olympiques

Eric Delaunay et Benoit Cosnefroy représentent la Manche à Tokyo. Pour ne pas les rater, il faudra faire nuit blanche dès le début des Jeux.

Benoit Cosnefroy et Eric Delaunay vont vite en découdre. Ils entrent en compétition dès le premier week-end des Jeux Olympiques. Pour les suivre en direct, préparez une bonne tasse de café !

Benoit Cosnefroy

Le cycliste de Rauville-la-Bigot sera le premier à débuter la compétition. Il participe dans la nuit de vendredi à samedi à l’épreuve de course en ligne avec un autre normand Guillaume Martin. Les trois médailles seront décernées après un parcours de 234 kms et cinq ascensions entre Musashinonomori Park et Fuji International Speedway.

Le programme de Benoit Cosnefroy (cyclisme) :

Course en ligne, samedi 24 juillet à partir de 4h00 (heure française) - Suivez la course en direct

Eric Delaunay

Le tireur saint-lois dispute ses deuxièmes Jeux Olympiques et espère décrocher une médaille à Tokyo. Il entre en compétition dans la nuit de samedi à dimanche avec les qualifications du skeet.

Le programme d’Eric Delaunay (skeet) :

Qualification 1 : dimanche 25 juillet à 3h00 (heure française)

Qualification 2 : lundi 26 juillet à 3h00 (heure française)

Finale : lundi 26 juillet à 8h50 (heure française)

VIDEO - Tout comprendre du Skeet avec Eric Delaunay