Jo-Wilfried Tsonga bat Pierre-Hugues Herbert et remporte l'Open Sud de France

Montpellier, France

Après un début de match serré, la finale franco-française de l'Open Sud de France a nettement tourné à l'avantage de Jo-Wilfried Tsonga. Le Manceau a battu son compatriote Pierre-Hugues Herbert en deux manches (6-4, 6-2) et remporte pour la première fois le tournoi montpelliérain.

"L'impression de me faire péter la gueule" Pierre-Hugues Herbert

Malgré un bon début de match, Pierre-Hugues Herbert a semblé peu à peu sortir du match et ne plus trouver de solution pour inquiéter son adversaire. "J'ai un peu eu l'impression de me faire péter la gueule, ironise le Strasbourgeois. J'ai tenu une demi-heure mais une fois qu'il avait pris les devants j'ai eu l'impression qu'il était inatteignable." C'est la troisième défaite en finale d'un tournoi individuel pour Pierre-Hugues Herbert, souvent titré en double mais encore jamais en simple. Mais le joueur de 27 ans n'abdique pas : "Il y a énormément de positif à retenir de cette semaine, il faut encore que je progresse pour aller chercher les tous meilleurs".

Retour gagnant pour Tsonga

Cette victoire à Montpellier a une saveur particulière pour Jo-Wilfried Tsonga. L'an passé, il avait dû abandonner sur blessure en demi-finale du tournoi. Privé de compétition pendant sept mois, le Manceau avait chuté au 256e rang du classement ATP. Ce titre "vient récompenser de longs mois d'efforts", explique Jo-Wilfried Tsonga, "très heureux" de sa manière de jouer ces derniers jours. Avec ce 17e titre, il complète sa collection de trophées et a désormais gagné au moins un titre dans tous les tournois organisés en France, hors de Paris : Marseille (3 victoires), Metz (3), Lyon (1), et maintenant Montpellier (1).

Record d'affluence à Montpellier

Malgré le forfait d'Andy Murray et les éliminations rapides des têtes de série Lucas Pouille et David Goffin, l'Open Sud de France a attiré plus de 50 000 spectateurs sur l'ensemble de la semaine, battant ainsi son record d'affluence pour cette 9e édition. L'événement montpelliérain confirme son importance, il est maintenant le deuxième tournoi "indoor" français après Paris-Bercy. "C'était une belle affiche pour cette finale, le public a donc répondu présent", se félicite le directeur du tournoi et capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean.