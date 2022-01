Jo-Wilfried Tsonga, sorti de l'Open de tennis de Quimper

Jo-Wilfried Tsonga a été battu au deuxième tour de l'Open de tennis de Quimper. Lucas Pouille et le Pontivyen Evan Furness ont aussi été sortis ce mercredi.

Jo-Wilfried Tsonga a été sorti au deuxième tour de l'Open de tennis de Quimper, tournoi challenger, ce mercredi 26 janvier. Le Français avait bénéficié d'une wild card, il a été battu par un autre Français Alexandre Muller, en trois sets (6-2/4-6/6-4).

Lucas Pouille a été battu par Grégoire Barrère en deux sets (6-4/6-3). Evan Furness n'ira pas plus loin non plus, le tennisman de Pontivy a cédé en deux sets (6-4/6-4) face à l'Autrichien Dennis Novak.

Gilles Simon avait déjà été sorti mardi.

À noter qu'en double, Evan Furness associé à Matteo Martineau affronte l'autre paire française Doumbia/Reboul à partir de midi ce jeudi 27 janvier.