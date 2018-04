Le Lawn Tennis club de Deauville, premier et seul club sur gazon en France, a dévoilé une partie du plateau de son 3e Open de Tennis. Jo-Wilfried Tsonga en sera la tête d'affiche en compagnie du tenant du titre Edouard Roger Vasselin, de Paul Henri Mathieu et du directeur du tournoi Michaël Llodra.

Pour sa 3e édition, l'Open de Tennis de Deauville-Trouville souhaitait réhausser le niveau de son plateau avec un nom connu du grand public. C'est chose faite avec l'annonce de la venue de Jo-Wilfried Tsonga du 13 au 16 juin prochain sur les cours du Lawn Tennis club de Deauville, le premier et le seul club français sur gazon.

_"On a l'ambition à moyen terme de devenir l'un des principaux tournois de Tennis français, explique Grégory Brussot, le directeur du Lawn Tennis Club même indépendamment de la surface et évidemment le seul beau tournoi de tennis sur gazon en France. On avait démarré les deux premières années à notre mesure. Cette année on a voulu changer de braquet. On a commencé pour cela par nous associer avec un ancien joueur très connu, Michaël Llodra, qui est devenu le directeur du tournoi pour qu'il nous aide à changer de dimension._

Les effets se font sentir puisque grâce à son relationnel avec les joueurs professionnels, il a réussi à convaincre Jo-Wilfried Tsonga de venir s'entraîner au Lawn Tennis Club après Roland-Garros et de participer comme tête d'affiche à l'Open Deauville-Trouville."

Michaël Llodra a annoncé la moitié des huit joueurs qui seront engagés sur ce tournoi exhibition sur gazon. Outre Jo-Wilfried Tsonga, Edouard Roger-Vasselin viendra défendre son titre. Jeune retraité, Paul Henri Mathieu sera là également présent ainsi que ... Michaël LLodra qui reprendra la raquette trois ans après avoir cessé de jouer au niveau international et six ans après la médaille d'argent décroché en double avec Jo-Wilfried Tsonga sur le gazon des Jeux Olympiques de Londres.

"Je suis encore opérationnel, relève Michaël Llodra. _J'ai encore le bras et les jambes pour pouvoir encore jouer et pour essayer de profiter de cet événement pour me faire plaisir_. Le gazon, pour moi, a une place toute particulière. J'adore la sensation de jouer sur gazon. Ce sont des surfaces que l'on retrouve nul part ailleurs. Ça va être vraiment la fête du Tennis et celle du Lawn Tennis Club à Deauville."

Jo Wilfried Tsonga n'est pas un inconnu pour les Normands puisqu'il a remporté deux édition de l'Open de Tennis de Caen en 2015 et en 2016. Sa venue avait été très appréciée par le nombreux public du Zénith de Caen.