Johann Duhaupas remonte sur le ring, en Finlande !

Johann Duhaupas de retour sur le ring, ce samedi soir. Le boxeur originaire d'Abbeville effectue un combat de reprise à Pori, en Finlande. Alors qu'il n'a plus combattu depuis le 17 Décembre dernier, il est opposé au Géorgien David Gogishvili. Un combat à sa portée.

Johann Duhaupas (34 victoires - 4 défaites) effectue son retour sur le ring, en compétition. Ce samedi soir, il affronte, en 8 reprises, le boxeur Géorgien David Gogishvili (17 victoires - 4 défaites), à l'occasion d'un combat de reprise à Pori, en Finlande. "Je me sens bien, j'y vais pour gagner avant la limite, j'ai ce qu'il faut dans les gants". Johann Duhaupas est le grand favori de ce combat, il sera de nouveau sur le ring en Juin, avec dans un coin de la tête la volonté de disputer une nouvelle chance mondiale. "On repart sur des bases saines. Je veux me taper un gros de la catégorie avant la fin de l'année".

Duhaupas n'a plus combattu depuis 5 mois

Le boxeur originaire d'Abbeville, dans la Somme, n'est plus remonté sur le ring en compétition depuis le 17 Décembre 2016. Ce soir là, à Ekaterinburg en Russie, sans aucune préparation, sans chaussures de boxe adaptées, il était monté sur le ring au pied levé. Alors qu'il était en Russie en simple spectateur, il avait accepté de pallier au forfait de Bermane Stiverne... Et avait défié l'un des meilleurs boxeurs de sa catégorie : le Russe Alexander Povetkin. Johann Duhaupas s'était logiquement incliné après un gros KO (nez cassé). "Là-bas, c'était vraiment du suicide... En plus face à un champion entraîné et dopé". En plus des images incroyables, ce combat avait suscité la polémique dans l'entourage de l'Abbevillois : sa fédération de boxe (NDLR : il est licencié à Monaco) lui avait déconseillé de combattre, sans préparation, contre un boxeur soupçonné de dopage... Et depuis suspendu par la fédération internationale de boxe. "Je ne regrette pas, à mon âge, je dois saisir les opportunités, à chaque combat, ça peut être le dernier".

Johann Duhaupas, sparring-partner de luxe

Johann Duhaupas s'est refait une santé et a repris le chemin de l'entraînement. Début Avril, il s'est envolé pour Stanglwirt en Autriche où il a rejoint le camp d'entraînement de Wladimir Klitschko. L'Ukrainien, considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de l'Histoire, prépare un championnat du monde particulièrement attendu contre le Britannique Anthony Joshua, qui se déroulera au stade de Wembley, en Angleterre le samedi 29 Avril. "Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vécu avant, j'ai côtoyé le haut niveau, j'ai rencontré un champion que je regarde et que j'admire depuis des années". Johann Duhaupas a joué le rôle de sparring-partner et a disputé plusieurs rounds de préparation contre Klitschko et d'autres boxeurs de renom qui participent à ce camp d'entraînement. "La boxe est une grande famille". Une expérience hors du commun que l'Abbevillois n'hésite pas à partager sur ses réseaux sociaux.

Ce n'est pas la première fois que Johann Duhaupas combat en Finlande. Le 2 Avril 2016, il y a an, il avait facilement dominé Robert Helenius, décrochant alors la ceinture WBC Silver de la catégorie poids-lourds.