Johann Zarco doit se contenter d'une 8e place dans le grand prix moto GP du Japon

Le pilote du Pontet était parti en pôle position ce dimanche matin au Japon, mais il n'a pas résisté à l'italien Dovizioso, qui a été le plus rapide, et à l'espagnol Marc Marquez, Johann Zarco termine à la 8 e place de la course.

Le pilote du Pontet était parti en pôle position, mais la course était compliquée avec une piste glissante.

