Joigny : à 16 ans, Tom va ramasser les balles des stars de Roland-Garros

Tom a été sélectionné pour son niveau de tennis et son état d'esprit qui lui ont permis d'atteindre rapidement l'exigence attendue dans un tournoi international : "il y a des techniques assez particulières, comme le "roulé". C'est la technique principale qui permet de faire passer les balles du fond au filet. Il y a aussi la technique pour donner la balle aux joueurs, c'est particulier, il faut être assez élégant, car on passe à la télé."

Interdit de parler aux joueurs

Cet adolescent qui a déjà six années de tennis a été choisi également pour sa bonne condition physique : "c'est très cardio, il faut être très attentif à aller chercher les balles des joueurs, pouvoir courir, sprinter même sur une balle qui passe au fond, il faut la récupérer le plus vite possible." Pas vraiment le temps de parler aux joueurs, de toute façon c'est interdit raconte Tom : "seulement si eux nous parlent, on a le droit de leur répondre. Mais nous n'avons pas le droit de les déranger."

Une expérience d'émancipation

Tom aimerait bien voir Nadal, Federer ou Medvedev. Mais ce lycéen de seconde aura aussi ses devoirs à faire pendant les trois semaines de tournoi. Et devra se déplacer seul dans Paris explique sa maman, Sophie, fière de son fils : "c'est nous en tant que parents qui essayons de les mettre sur la voie de l'autonomie et en fait, cela arrive plus vite qu'on le pense. Il va bientôt partir de la maison si ça continue comme ça." Et ce sera bien le cas à la rentrée, Tom Granseigne-Rance va intégrer une section sport-études à Nîmes dans le Gard.