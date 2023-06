Jordy Weiss, boxeur du Stade Lavallois : "Nous, à Laval, on n'insulte pas nos adversaires"

C'est l'annonce de la semaine pour les fans de boxe et les supporters de Jordy Weiss. Le boxeur mayennais va disputer son prochain combat à Laval. Ce sera contre l'Espagnol Jon Miguez pour une ceinture européenne. Il s'agira du deuxième round après le combat du mois d'avril dernier qui s'était conclu par un match nul.

France Bleu Mayenne : Jordy Weiss, êtes-vous heureux de disputer ce combat à domicile, à Espace Mayenne ?

Jordy Weiss : Oui, soulagé. Car, j'ai reçu beaucoup d'insultes via les réseaux sociaux après mon dernier combat. Et le fait de devoir aller combattre en Espagne aurait été pire. Comme ce sera à domicile, je ne risque pas de sortir de mon combat.

Ces insultes dont vous parlez, vous ont-elles vraiment marquées ?

Oui, il s'agissait d'insultes envers mes parents, ma famille. Que j'étais un traitre, un boxeur irrespectueux, alors que je n'ai rien fait du tout. J'ai juste boxé et je ne comprends pas pourquoi j'ai subi cela. Nous, à Laval, on n'insulte pas les adversaires. Je suis passé à autre chose, mais c'est vrai que si j'avais du aller boxer en Espagne, la situation aurait été plus compliquée.

Ce qui s'est passé vous donne-t-il encore plus envie de préparer et de disputer cette finale européenne ?

Oui, bien sûr. Je m'entraîne très dur. Je suis en train de voir avec mon équipe pour corriger quelques détails, les petites erreurs. Il n'y en pas eu beaucoup, mais on est jamais parfait. Il faut rectifier légèrement le tir. Je vais repartir très fort et avec encore plus de motivation.

Nous sommes fin juin, le combat est prévu début octobre. Quel est le programme d'ici là ?

Il est prévu que je reparte faire un stage à l'étranger. Nous sommes en train d'étudier la question. Cela sera peut-être les îles Caïman où mon coach Ryan Barrett entraîne une équipe. Pourquoi pas aller là-bas et finir la préparation en Angleterre. On va voir ce qui est le mieux pour moi, le moins fatigant. Je veux juste changer un peu d'environnement, ce qui me ferait du bien.

Allez-vous combattre avant cette finale européenne ?

Non, il n'y aura aucun combat avant le 7 octobre. Je ne peux pas me permettre de risquer une blessure avant cette finale. Je n'ai pas non plus le droit à l'erreur, de perdre un combat ce qui m'enlèverait ma place de challenger. S'il doit y avoir un jour une défaite, il vaut mieux que ce soit pour un gros titre que pour un combat de préparation.