Joué-lès-Tours : le champion canadien d'escrime, Shaul Gordon, se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Dernières passes d'armes avant de repartir au Canada, ce dimanche. Pendant un mois, le champion d'escrime canadien Shaul Gordon s'est entraîné en Touraine, au club de Joué-lès-Tours, dans lequel il est licencié depuis 2017. Objectif : préparer les Jeux Olympiques de Tokyo, en juillet.

Un entraînement quotidien

Le Canadien de 26 ans a rejoint l'US Joué il y a quatre ans, repéré par un escrimeur jocondien outre-Atlantique. Depuis, il vient régulièrement s'entraîner en Touraine et c'est tout naturellement qu'il a décidé d'y préparer les Jeux. "J'ai fait beaucoup de matchs chaque jour pour essayer de sentir un peu ce rythme différent avec des tireurs français de haut niveau avec lesquels je ne tire pas au Canada", décrit Shaul Gordon.

Le club jocondien, basé au gymnase du Morier, fait partie des meilleurs en France. Un cadre d'entraînement idéal pour celui qui est 22e meilleur sabreur mondial. "On a beaucoup travaillé physiquement, beaucoup de préparation technique, des déplacements, du travail en groupe, des leçons avec des maîtres d'armes. J'ai aussi fait un peu de préparation mentale, parce que les Jeux, ce sont une compétition très spéciale".

Entraînements quotidiens au gymnase du Morier, à Joué-lès-Tours, pour Shaul Gordon, 22e sabreur mondial. - US Joué-lès-Tours Escrime

L'ambition d'une médaille olympique

Une compétition d'autant plus spéciale pour Shaul Gordon, car ce sont ses premiers Jeux Olympiques. Officiellement qualifié en mars, à l'issue d'une manche de Coupe du monde à Budapest, le Canadien ne cache pas ses ambitions : "Il faut gagner quatre ou cinq matchs pour faire une médaille. Et ça, c'est vraiment l'objectif".

Shaul Gordon se sent prêt pour un podium à Tokyo, sous le drapeau canadien évidemment. Sans vouloir se mettre trop de pression, il fera de son mieux, fidèle à sa devise "Good, better, best. Never let them rest, until your good is better, and your better best". "Il faut toujours essayer de s'améliorer un peu chaque jour, physiquement et mentalement. Et ne pas perdre de vue l'objectif final", explique-t-il.