Indre-et-Loire, France

La ville de Joué-lès-Tours va retrouver deux équipements sportifs dignes de la ville qui a obtenu le laurier 2017 de ville active et sportive remis par le ministère des sports. Bernard Humblot, l'adjoint aux sports, et Bernard Sol, l'adjoint à l'urbanisme, ont annoncé que deux nouveaux gymnases vont être construits au Sud de la ville ce qui va porter à 12 le nombre de gymnases existants à Joué-lès-Tours pour 38 000 habitants. L'un de ces deux équipement va remplacer le gymnase Jean Bouin qui avait brûlé en mai 2015.

Ce gymnase situé dans le quartier de la Rabière était parti en fumée sans qu'on en connaisse les causes. Il n'avait pas été reconstruit et deux lycées ainsi qu'un groupe scolaire devaient depuis trois ans utiliser d'autres équipements éloignés comme le gymnase Matarazzo. C'en sera bientôt fini puisque le gymnase Jean Bouin va enfin être remplacé. Il sera construit rue de la gitonnière. A ses côtés, un deuxième gymnase sortira lui aussi de terre ce qui constituera un ensemble multisport de plus de 2500 m2, avec un club house pour faire la jonction entre les deux gymnases. Chacun disposera de 120 m2 pour stocker du matériel, de vestiaires de 30 m2, et de tribunes de 170 places. L'ensemble coûtera à la ville de Joué 4,3 millions d'euros y compris les travaux de voierie et parking. Le tram passera tout à côté ce qui facilitera le transports des scolaires et des licenciés des clubs.

Le permis de construire du projet sera déposé fin avril, puis ce sera l'appel d'offre, l'ouverture de ce pôle multisport pourrait avoir lieu fin 2019.