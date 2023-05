Jouez et gagnez votre dossard pour participer au Trèfle Lozérien AMV, la course d'enduro du 9 au 11 juin 2023

Avis aux passionné(e)s d'Enduro !

A l'occasion de la 37ème édition de la "Mecque française de l'enduro", France Bleu Gard Lozère et le Moto Club Lozérien vous proposent de gagner votre dossard 900, pour participer à cette grande course !

Quelle est la particularité du dossard 900 ?

Le dossard 900 vous permet de participer à la course en tant que pilote "VIP" :

Vous pouvez rouler sur les liaisons et les spéciales comme tous les participants,

Vous pouvez partir quand vous le souhaitez, entre les numéros 50 et 600.

Vous ne devez pas partir en spéciale avant les 50 premiers pilotes,

Vous n'apparaitrez pas dans le classement de l’épreuve.

Pour vous inscrire...

Il vous suffit de remplir vos coordonnées dans le formulaire ci-dessous.

Mais attention ! Pour pouvoir participer à la course, vous devrez avoir une moto homologuée respectant les règles imposées par le code de la route (immatriculation, feux et bruit, permis de conduire, assurance).

La sélection aura lieu le samedi 3 juin 2023 à 9h30. Le ou la gagnante sera contacté par nos équipes et passera à l'antenne de France Bleu Gard-Lozère.

Connaissez-vous le Trèfle Lozérien AMV ?

Gaaaaaaaaaz ! © Getty - Simonkr

Créée en 1986 par le Moto Club Lozérien avec un concept novateur pour l'époque !

Une course sur trois jours, avec trois circuits en forme de boucle autour de Mende, une course qui permettait de réunir pilotes professionnels et pilotes amateurs sur un parcours de 600 kms, ponctué de spéciales chronométrées, des temps larges en liaison pour laisser loisir aux participants de découvrir et d’apprécier les paysages lozériens, loin des contraintes et du stress des championnats, donnant naissance au Trèfle lozérien AMV, la première classique enduro.

Résumé 26 mn du Trèfle Lozérien AMV 2022

Cette épreuve a rapidement connu le succès et a inspiré d’autres épreuves dont la Grappe de Cyrano, l’Aveyronnaise Classic et la Val de Lorraine Classic. Aujourd’hui, l’épreuve accueille 600 participants en provenance de toute l’Europe et les inscriptions, réalisées traditionnellement un soir de janvier ou février à 23 heures sur internet, sont bouclées en moins de 5 minutes.

En 2018 et 2019, le Trèfle Lozérien AMV faisait partie du WESS (World Enduro Super Series) , une série de 8 courses internationales regroupant des épreuves populaires représentatives de l’enduro moderne (courses extrêmes, enduro classic, cross country, courses de sable). Le Trèfle Lozérien AMV était la seule épreuve française du WESS.

La 37è édition du Trèfle Lozérien AMV se déroulera du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023 !

Elle réunira l’élite mondiale de l’enduro et quelques 600 anonymes. 3 jours de course, 3 circuits en forme de trèfle autour de la ville de Mende, un parcours de 600 km de chemins à travers la Lozère (48), 22 000 € de primes reversées aux concurrents…

Les 350 places mises à disposition sont généralement attribuées en 4 minutes. Les 250 places restantes, sont gérées à la discrétion du MCL, réservées aux pilotes internationaux, pilotes de notoriété, partenaires et journalistes.

Le tarif d’une place est de 380 €.

Les places sont nominatives et ne peuvent être rétrocédées.

Le site officiel : https://www.trefle-lozerien-amv.com/