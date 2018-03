Les résultats sportifs du vendredi 23 mars et les rencontres à suivre le samedi 24 mars.

Lille, France

Une victoire en Pro A de basket, une défaite et un match nul en football, et un Néerlandais vainqueur du Grand Prix E 3 de cyclisme… Les résultats sportifs du vendredi 23 mars et les rencontres à suivre ce samedi 24 mars :

Pas de succès en football

Ni les footballers de Boulogne-sur-Mer ni de Dunkerque n’ont brillé ce weekend en championnat de National. Les premiers se sont fait battre 1-0 sur la pelouse de Lyon et ont perdu une place au classement pour prendre la 9ème. Les seconds ont fait match nul 0-0 contre Rodez, le leader du championnat, et sont descendus à la 12ème place.

Le cycliste Niki Terpstra remporte le Grand Prix E 3

Le Néerlandais, vainqueur de la course Paris-Roubaix en 2014, a remporté le Grand Prix E 3 de cyclisme, qui se courait à la frontière belge, à Harelbeke, près de Courtrai. Il est arrivé devant deux Belges : Philip Gilbert et Greg Van Avermaet, vainqueur du Paris-Roubaix 2017.

Le coureur originaire du Cambrésis Florian Sénéchal (Quickstep) obtient une belle 16ème place, tandis que l'Arrageois Adrien Petit (Direct Energie) se contente d'une modeste 76ème place, à un quart d'heure du vainqueur.

Belle victoire des basketteurs du Portel

Le Portel s’est imposé face à Hyères-Toulon, en 24ème journée de Pro A de Basket : 80 points contre 67. Jean-Victor Traoré s’est particulièrement illustré avec 24 points marqués. Grace à cette victoire, Le Portel atteint la moyenne : 50 % de réussite lors ses matchs.

A suivre samedi 24 mars, le Top 8 de la Coupe de France de basket. Une nouvelle compétition qui réunit les huit équipes quart-de-finalistes de la Coupe de France. Six équipes de Pro A et deux de Pro B s'affrontent, dont Denain (Pro B) qui joue contre Nanterre (Pro A), à 13h à l’Arena Loire de Trélazé, dans le Maine-et-Loire. Si Denain se qualifie, il participera à la finale de dimanche 25 mars après-midi. La finale se jouera le 21 avril.

Les basketteuses jouent aussi ce samedi, pour la 19ème journée de Ligue féminine de basket. Villeneuve d’Ascq affronte Nantes Rezé et Le Hainaut accueille les Lyonnaises. Les matchs commencent à 19h55 et sont à suivre en direct sur le site de la Ligue féminine de basket.

Un duel au Play In Challenger de tennis de Lille

Ce samedi, c’est l’avant-dernier jour de la compétition de tennis lilloise et deux duels France-Allemagne vont s’y produire en demi-finale. Maxime Janvier affronte l’Allemand Tobias Kamke et Grégoire Barrère, Yannick Maden. Matchs à partir de 13h.

Les volleyeurs de Tourcoing à l’action

Tourcoing se déplace à Tours pour la 22ème journée de Ligue A de volley. Le match commence à 20h.