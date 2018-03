Les résultats sportifs du samedi 24 mars et les rencontres à suivre le dimanche 25 mars.

Lille, France

Vol en soufflerie, défaites en volley et en basket, et la grande classique Gand-Wevelgem... Les résultats sportifs du samedi 24 mars et le programme du dimanche 25 mars.

Des défaites en volley et en basket

Ni les volleyeurs de Tourcoing ni les basketteuses de la région se sont illustrés ce samedi 24 mars. Les premiers ont perdu chez le leader du classement de Ligue A : 3 à 1 contre Tours. Tourcoing se place à la septième position du classement.

Les basketteuses de Villeneuve d'Ascq et du Hainaut se sont inclinées lors de la 19ème journée de Ligue féminine. Villeneuve d'Ascq a perdu 69 à 62 à Nantes. Le Hainaut s'est fait écrasé à domicile par les Lyonnaises : 55 à 98. Les deux équipes sont respectivement deuxième et onzième du classement provisoire.

La classique Gand-Wevelgem

La grande quinzaine des classiques flandriennes se poursuit, dimanche 24 mars, avec la course cycliste Gand-Wevelgem. Les coureurs partent à 11h30 de Deinze pour parcourir 251 kilomètres. Sur la ligne de départ, des stars du vélo comme Greg Van Avermaet, le vainqueur sortant, le champion du monde Peter Sagan, le champion de France Arnaud Démare, Oliver Naessen, le champion de Belgique, et Marcel Kittel, le coureur le plus rapide en cas d'arrivée au sprint.

Finale du Play In Challenge

Le Français Grégoire Barrère affronte l'Allemand Tobias Kamke en finale du Play In Challenge, à 15h au Tennis Club lillois. Ils se sont qualifiés samedi 24 mars en battant respectivement Yannick Maden et Maxime Janvier.

Championnat de France de vol en soufflerie

Ça souffle à Lesquin, pour le 12ème championnat de France de vol en soufflerie. Les amateurs de ce sport méconnu doivent sauter - comme pour un saut en parachute - dans un tube de cinq mètres de haut, qui simule une chute libre en soufflant un vent de 280 km/h sous les voltigeurs. Ils doivent ensuite réaliser des figures, comme le montre la vidéo ci-dessous :

Championnats de France de vol en #soufflerie au simulateur de chute libre @weembi à Lesquin. Comme du saut en parachute, mais en salle ! Compétition ouverte au public jusque demain après-midi pic.twitter.com/6qVUtf6VPF — France Bleu Nord (@fbleunord) March 24, 2018