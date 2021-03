Journée du sport et du handicap : le handisport souffre de la crise du Covid

C'est aussi une passe difficile pour le handisport que cette crise sanitaire. En cette journée nationale du sport et du handicap, le club handisport Cornouaille Quimper fait les comptes : seules 20% des disciplines sont maintenues.

Dérogations pour certains sports en intérieur

"On a réussi à maintenir le basket fauteuil. On a deux sections. C'est en intérieur mais on a le droit avec une dérogation du gouvernement", explique Ivan Carval le président de ce gros club : 251 licenciés, premier club breton et 6e club français ! Des activités comme la sarbacane, le volley assis, l'école du sport des 6-15 ans... Mais "avec un protocole sanitaire très strict : on doit tout nettoyer, le matériel, les points de contacts, les fauteuils, les poignées..."

Activités sport et nature

En extérieur, les activités sport et nature ont pu être maintenues. Handbike, quadrix, randonnée...

Le club aimerait également développer après la crise sanitaire le parasurf et des week-ends sportifs en direction des filles.