Journée Test des 24 Heures du Mans : quelle hiérarchie en Hypercar après modification de la BoP ?

Les premiers tours du circuit des 24 Heures du Mans, dans le cadre de la traditionnelle journée Test, étaient très attendus par les nouveaux venus de la catégorie Hypercar. Ferrari, Cadillac, Porsche, Peugeot et Vanwall vont enfin se mesurer aux 13,626 km de piste, inaccessibles le restant de l’année contrairement aux autres tracés du championnat du monde d'Endurance. Toyota avait moins d’attente au moment d’aborder ses douzièmes 24 Heures du Mans consécutives. Mais le bouleversement de la Balance de Performance, en milieu de semaine dernière, a totalement rebattu les cartes pour l’ensemble du plateau. Surtout Toyota qui va pouvoir mesurer ce dimanche l’ampleur des dégâts.

Toyota loin devant, Ferrari premier challenger puis le restant de la meute à bonne distance. C’était la hiérarchie lors des trois premières courses de la saison. L'écurie japonaise s’est offert sans difficulté un doublé à Sebring et à Spa-Francorchamps. À Portimao elle a dû “se contenter” d’un seul équipage sur le podium. En Endurance, le législateur veille à ce que les écarts ne soient jamais trop grands, c’est l’esprit de la Balance des Performances. Un réajustement a été décidé en vue des 24 Heures du Mans, après la démonstration observée à Spa où une Toyota partie dernière a facilement remonté l’intégralité du peloton pour finir deuxième derrière la voiture sœur.

Un doublé Toyota à Spa-Francorchamps le 29 avril dernier. Le clan japonais domine trop facilement ce début de saison - WEC

Toyota trop rapide est donc la principale victime de ce réajustement qui va se traduire par un lest de 37 kg, soit près de 4 % de poids supplémentaire pour le prototype japonais. Les GR010 vont peser 1.080 kg contre 1.030 pour les Hypercars les plus légères. Un embonpoint très significatif en sport automobile où le poids est l’ennemi de la performance.

Ferrari également ralenti, Peugeot gagnant

Le réajustement de la BoP ne s’est pas limité à Toyota. Ferrari, solide leader chez les débutants en Hypercar avec trois podiums en trois courses, est aussi impacté avec 24 kg supplémentaires. De quoi ralentir sérieusement les véloces 499P dont le poids est porté à 1.064 kg. L’ACO et la FIA ont aussi agi sur les deux équipes qui suivent à l’indice de performance depuis le début de la saison 2023. Les Cadillac et Porsche sont respectivement alourdies de 11 et 3 kg. Très clairement Peugeot est le grand gagnant de ce réajustement avec des protos qui restent à leur poids initial de 1.042 kg. Le Lion souffrait d’un manque de rythme depuis le début de la saison, il va ainsi se rapprocher d’adversaires plus ou moins plombés par ce réajustement qui intervient au meilleur des moments pour le constructeur français. Les 9x8 avaient en effet montré un niveau de performance très intéressant à Spa dans les secteurs 1 et 3, les tronçons les plus rapides du circuit belge. Ce qui laissait déjà présager une bonne compétitivité dans les immenses lignes droites au Mans.

Peugeot, ici au Pesage, en théorie grand gagnant du réajustement de la BoP - WEC

Ce bouleversement de la BoP devrait donc considérablement rapprocher les écuries en Hypercar, avec en point de repère les chronos de l’an dernier. Toyota avait dominé la journée Test en signant son meilleur tour en 3’29”896, avec 2/10e d’avance sur une Glickenhaus.

Rien de définitif

Cette nouvelle BoP ne sera pas forcément celle qui sera appliquée aux 24 Heures du Mans. Les modifications sont possibles à tout moment pendant la semaine en fonction des observations faites en piste. En 2022, Alpine en avait fait l’amère expérience. En difficulté aux essais libres, elle avait obtenu un gain de puissance pour la qualification avant de se voir retirer ce bonus pour la course !