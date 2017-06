Journées olympiques : un avant-goût des Jeux à Paris

La capitale a donné vendredi le coup d'envoi des journées olympiques. Un grand événement populaire sur deux jours autour de la candidature pour l'organisation des JO en 2024.

Paris sort le grand jeu pour la journée mondiale de l'olympisme. La ville se transforme vendredi et samedi en parc olympique de 250.000 m², une vaste opération de promotion de sa candidature pour les JO 2024. Dix sites ont été choisis pour accueillir 33 disciplines, quasiment tous en bord de Seine à l'exception de la place de l'Etoile réaménagée samedi en vélodrome. Le plus spectaculaire ? Une piste d'athlétisme posée sur le fleuve entre le pont Alexandre III et le pont des Invalides. L'assurance d'une belle image qui fera le tour du monde, avec la tour Eiffel à l'arrière-plan.

4% du budget global

Le coût de cet événement populaire est de 2,5 millions d'euros, a annoncé vendredi matin sur l'antenne de France Bleu Paris Jean-François Martins, l'adjoint aux sports d'Anne Hidalgo. Une somme intégrée à l'enveloppe globale de la candidature de Paris2024, qui est de 60 millions d'euros.

Parmi les infrastructures : un plongeoir de 17 mètres au-dessus de la Seine (réservé aux professionnels), un vaste ensemble de terrains (foot, rugby, volley, badminton...) sur les pelouses de l'esplanade des Invalides, ou encore un mur d'escalade au pavillon de l'Arsenal. Le public, attendu en nombre, pourra à la fois assister aux démonstrations des athlètes et s'essayer à la pratique entre 10h et 20h. La ville de Paris attendait ce vendredi 18.000 scolaires.

Le plan des journées olympiques, ouvertes au public de 10h à 20h les 23 et 24 juin. -

Les athlètes au premier plan

Tony Estanguet en canoë sur la Seine, le perchiste Renaud Lavillenie sur un tremplin au port de Solferino, mais aussi (entre autres) Teddy Riner, Sarah Ouhramoune, Nicolas Batum, l'équipe de France de plongeon... Les sportifs ou anciens sportifs seront à l'honneur tout le week-end sur les différents sites. L'événement se terminera samedi à 20h par un grand happening sur la piste du pont Alexandre III. De quoi convaincre définitivement le CIO ? Le Comité international olympique décidera de l'attribution des Jeux de 2024 le 13 septembre, à Lima au Pérou.