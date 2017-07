Judo: Automne Pavia quitte l'US Orléans

Après cinq saisons à Orléans, Automne Pavia quitte l'USO. La judokate estime ne plus avoir sa place au sein du club.

C'est une page qui se tourne à l'USO Judo. Après cinq saisons passées à Orléans, Automne Pavia quitte le club. La judokate (triple championne d'Europe, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2012) estime sur sa page Facebook ne plus avoir sa place au sein du club.

Hello tout le monde ! Juste un petit post pour vous dire que je vais très bien et que le bébé n'est pas encore... https://t.co/gb004zkNoV — Automne Pavia (@AutomnePavia) July 4, 2017

"Je profite pour vous dire que désormais je ne combattrai plus sous les couleurs de l'USO (Orléans), déclare la judokate. En effet, après avoir passé 5 super années à leurs côtés, je n'ai plus ma place dans leur nouveau fonctionnement, nouveau staff et 'nouvelle politique'."

Après l'accouchement de son enfant, Automne Pavia devra retrouver un club pour repartir à la conquête de nouveaux podiums. Dans un bref communiqué, le club orléanais la remercie pour ces cinq années passées dans le Loiret.