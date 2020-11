Judo - Coup d'arrêt dans la course aux JO pour Fanny-Estelle Posvite

Alors qu'elle cartonne depuis son passage en moins de 78 kilos, la judoka de Saint-Yrieix-la-Perche Fanny-Estelle Posvite va devoir faire preuve de patience dans les prochaines semaines. Fin octobre, elle s'est blessée à l'épaule droite lors de sa finale perdue au Grand Chelem de Hongrie.

Forfait pour les prochains championnats d'Europe

La pensionnaire de l'Alliance Judo Limoges souffre d'une "petite" fracture de cette épaule déjà opérée en mai dernier et va devoir arrêter le judo pendant un mois et demi voir deux mois. Elle est donc forfait pour les championnats d'Europe dans moins de trois semaines. Ce coup dur dans la course aux Jeux Olympiques n'est pas non plus une fin en soit.

Encore des chances à saisir en 2021

"Tout est encore possible" rassure son entraineur Achraf Fikri. En 2021, il y a encore quatre grandes compétitions pour faire la différence. Les masters en janvier puis le Tournoi de Paris, les championnats d'Europe en avril et les championnats de monde en juin, à quelques semaines des JO.