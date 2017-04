Judo : Émilie Andéol éliminée dès son entrée en lice aux Championnats d'Europe

La judoka de Marcheprime Émilie Andéol, pourtant championne olympique en titre, s'est faite sortir dès son premier combat aux Championnats d'Europe à Varsovie. Touchée aux deux genoux, elle accuse le coup.

Pas de troisième sacre européen pour la judoka girondine Émilie Andéol. C'est une surprise, la championne olympique en titre des +78kg a été éliminée dès le premier tour par une Hongroise de 18 ans. Emilie Andéol était arrivée à Varsovie avec une douleur persistante aux deux genoux, mais ne s’attendait pas à être bousculée de la sorte d’entrée de jeu. Elle va tenter de digérer cette déception avant la compétition par équipe de ce dimanche.

Je serais mon entraîneur, je me mettrais des claques !"

– Émilie Andéol

Émilie Andéol ne cache pas sa frustration : "Je n'étais pas du tout dedans... En plus dès la première action je me suis fait super mal au genou, ça m'a achevé. Après je cours derrière pour essayer de marquer mais c'est comme ça... Je pense que même si ma carrière s'arrête demain ce n'est pas grave, j'aurai quand même un beau palmarès... On verra bien parce que là, je ne vais pas vous mentir ça va être un peu dur à digérer. En plus j'ai vraiment mal au genou ! Ça ne m'est pas arrivé depuis super longtemps (d'être éliminée dès le 1er tour, NDLR), je suis « vénère » (énervée, NDLR) contre moi, je serais mon entraîneur je me mettrais des claques ! Mais bon, ça peut arriver à tout le monde de perdre au premier tour, il n'y a pas mort d'homme... Il y a pire dans la vie, dans une semaine ça ira mieux..."