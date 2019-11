Judo: les champions Emilie Andéol et Larbi Benboudaoud présents à l'inauguration du dojo de Chaillac (Indre)

Émilie Andéol championne Olympique en 2016 à Rio et Larbi Benboudaoud champion du Monde et Vice champion Olympique étaient présents à Chaillac (Indre)

Chaillac, Indre, France

Le club de judo de Chaillac a fêté cette année ses quarante ans d’existence et le maire de Chaillac Gérard Mayaud élu depuis 1977 a respecté ce qu'il avait dit aux licenciés du club : "Mon premier investissement quand j'ai été élu Maire en 1977 deux ans plus tard nous avons construit le petit dojo qui se trouve à côté de celui-ci.

Ce bel outil de travail a coûté pas loin d'un million d’euros financé en grande partie par : l'Etat la Région, le département de l'Indre et la commune de Chaillac © Radio France - Sylvain ROGIE

J'avais promis avec le conseil municipal qu'avant la fin de mon mandat, j'arrête en 2020 que nous allions inaugurer un nouveau dojo c'est chose faite." La promesse du Maire et de son conseil municipal il y a quarante ans a donc été tenue. Alors pour célébrer ce véritable événement pour cette commune d'un peu plus d'un millier d'habitant, deux grands champions ont été invités a cette inauguration : Emilie Andéol Championne Olympique à Rio en 2016. Elle a éliminé en demi-finale cette année là la championne du Monde en titre, la Chinoise You Song ! Larbi Benboudaoud Champion du Monde et vice champion Olympique était également présent. Il est actuellement l'entraîneur de l'équipe féminine de Judo Ces deux grands noms du judo ont passé plus d'une heure sur le tatami de Chaillac à la plus grande joie des futurs ceintures noires de demain. Ce qui fait dire à Larbi Benboudaoud : "Si plus tard dans le très haut niveau nous avons un judoka qui fait retentir la Marseillaise à la 'autre bout de la terre j'aurai une petite pensée pour ce futur champion. Et je lui dirais alors à l'inauguration de ton dojo à Chaillac j'étais là."

Léon huit ans du club de judo d'Argenton sur Creuse face à la championne Olympique Émilie Andéol © Radio France - Sylvain ROGIE

" Léon huit ans du club d'Argenton sur Creuse à eu la chance de combattre face à Emilie Andéol : "J'ai été très impressionné de combattre contre Émilie, au début j'ai eu un peu peur. Mais quand j'ai réussi j'étais content de moi." Léa, huit ans également été impressionnée :" Au début j'avais mon cœur qui battait vite, j'avais peur. Je me suis dit après qu'il ne fallait pas avoir peur et en plus j'ai gagné face à Émilie." Ce trente novembre 2019 restera dans les anales de cette commune de 1100 habitants.

La photo de ces grands champions en présence également du maire de la Commune Gérard Mayaud © Radio France - Sylvain ROGIE

