Judo : pour la première fois, il n'y aura pas de représentant de l'US Orléans aux Jeux olympiques

Larbi Benboudaoud, directeur de la haute performance du judo, a annoncé ce mardi, la liste des sélectionnées pour les Jeux olympiques de Tokyo. Et sans surprise, aucune judokate de l'USO Judo n'en fait partie. Une première depuis 1978 et la création de ce club qui a marqué l'histoire du judo français.

Pas de Tcheuméo, ni de Receveaux

Dans la liste des sélectionnées pour les JO en août prochain, dévoilée ce mardi par la fédération, ne figurent en effet ni Hélène Receveaux, en moins de 57 kilos, ni Audrey Tcheuméo, en moins de 78 kilos, qui fut médaillée d'argent aux Jeux de Rio en 2016.

Hélène Receveaux est toutefois remplaçante dans la sélection olympique, ce qui signifie qu'en cas de blessure (Sarah-Léonie Cysique est sélectionnée en moins de 57 kilos), elle serait appelée pour Tokyo.

Hélène Receveaux, licenciée à l'USO, participera, en revanche, aux championnats du monde à Budapest en juin 2021, tandis qu'Audrey Tcheuméo (qui est arrivée à l'US Orléans après ses deux médailles olympiques de 2012 et 2016) ira aux championnats d'Europe à Lisbonne, du 16 au 18 avril.

La liste de l'équipe de France masculine sera dévoilée ultérieurement, mais elle ne comportera pas de nom de l'US Orléans.

Sandrine Martinet aux jeux paralympiques

En revanche, la judokate orléanaise (non voyante) Sandrine Martinet devrait figurer, selon toute probabilité, parmi les athlètes retenues pour les Jeux paralympiques qui se tiendront à Tokyo après les JO : elle devrait y défendre son titre de 2016.

Depuis les Jeux de Moscou en 1980, il y avait toujours eu au moins un représentant de l'USO Judo aux JO. Et on ne compte pas le nombre de judokas de l'US Orléans qui ont participé aux Jeux Olympiques ces dernières décennies, ni même celles et ceux qui y ont brillé et décroché une médaille olympique : Marc Alexandre en 1984 et 1988 (médaille d'or en 1988 à Séoul), Dominique Brun et Cathy Arnaud en 1988, Stéphane Traineau en 1996 et 2000, Céline Lebrun en 2000, Frédérique Jossinet en 2004, Hugo Legrand et Automne Pavia en 2012...