Judo : la francilienne Amandine Buchard, médaillée à Tokyo, signe au PSG pour trois ans

La judokate Amandine Buchard, médaillée d'or et d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo, signe un contrat jusqu'en août 2024 avec le club de judo du PSG, ce vendredi.

C'est une nouvelle consécration pour la native de Noisy-le-Sec (93). Amandine Buchard rejoint le prestigieux club de judo du Paris-Saint-Germain, ce vendredi. Après sa médaille d'argent en moins de 52 kg et sa médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'athlète continue de briller. Avec un grand sourire rouge et bleu, elle ne cache pas la fierté de rejoindre l'équipe de la capitale, aux côtés de Teddy Riner et Marie-Ève Gahié.

"Qui ne rêverait pas d'être ici ? Je vais essayer d'apporter le meilleur de moi-même. C'est une grande fierté. C'est un nouveau tournant dans ma carrière, un départ à zéro. J'ai hâte, ça relance ma saison", confie-t-elle. Licenciée au Red Star Club de Champigny-sur-Marne (77), la jeune femme de 26 ans s'est séparée de son club de cœur : "C'était dur, ils sont comme ma famille. Mais j'avais besoin de changement, de m'entraîner différemment. Je pars sereine."

Objectif Paris 2024

Le président du club, Jamel Bouras, est très satisfait : "Je suis très content. On a de grands objectifs avec elle. Elle s'entraîne énormément et elle aime la compétition. C'est une guerrière. On étoffe vraiment notre équipe avec sa venue."

Parmi ces objectifs, Amandine Buchard ne rêve que d'une chose : "Paris 2024 !" Pour la prochaine édition des Jeux olympiques, la judokate veut être au sommet de sa forme et de sa technicité : "J'ai une motivation de fou. J'ai hâte d'être championne olympique. J'ai trois ans pour me préparer et je vais aller chercher le titre à chaque tournoi."

Amandine Buchard est en contrat avec le PSG jusqu'en 2024. © Radio France - Thibaud Hue

Ça va être un régal de travailler avec elle.

Près d'elle, son nouvel entraîneur, Nicolas Mossion. Derrière son masque, lui aussi est très satisfait : "Cette signature représente tout ce qu'on veut mettre en place depuis la création de la section judo. Notre projet grandit. J'ai déjà travaillé avec Amandine et je suis très content de la retrouver. Ça va être un régal de travailler avec elle."

La championne devrait revêtir, pour la première fois en public, le kimono parisien au championnat de France en novembre prochain.