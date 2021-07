En partenariat avec la Ville d'Ivry-sur-Seine, le PSG va ouvrir un Dojo à la rentrée, dans le quartier Villars. Il accueillera notamment des nouveaux cours pour les adolescents et les enfants.

Judo : le PSG va ouvrir un dojo à Ivry avec une section pour les ados et les enfants

PHILIPPE MILLEREAU / KMSP / KMSP VIA AFP

La section Judo du Paris-Saint-Germain va ouvrir à la rentrée de septembre un nouveau dojo, à Ivry-sur-Seine, en partenariat avec la Ville d'Ivry. Le Dojo, qui propose 350 mètres carré de surface de combat, est situé dans le nouveau quartier de Villars, près de la porte d'Ivry. "On sera proche de l'Insep et de la fédération française de judo", précise le président de la section judo du club, Djamel Bourras.

Il accueillera l'école de judo, qui avait dû fermer à cause de la crise sanitaire. Les adolescents à partir de 13 ans pourront en profiter dès septembre. Les enfants plus jeunes seront accueillis au fur et à mesure de la saison.

"On va construire tout doucement ce projet pour constituer des cours pour les enfants avec des entraineurs, des éducateurs", explique Nicolas Mossion, entraineur du groupe haut-niveau du PSG. "Dès que les conditions sanitaires le permettent, on sera partis sur ce nouveau projet-là."

Un projet pour relancer la pratique du judo

Il espère que ce nouveau projet, ainsi que la belle moisson des judokas franciliens aux Jeux olympiques va relancer la pratique, qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire. "J'espère que les JO vont nous permettre de rebondir par rapport à ce qu'il s'est passé pendant un an et demi. Le judo a beaucoup souffert. Les enfants n'ont plus été autorisés à pratiquer le judo. Donc ça a été une période très compliquée, les clubs se sont battus", explique-t-il.

Les inscriptions auront lieu à la rentrée. Le club possède déjà un dojo dans le 13e arrondissement au sein du CMG One Italie.