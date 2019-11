Judo - Les championnats de France avec les Jeux Olympiques en tête pour la limougeaude Fanny-Estelle Posvite

Limoges, France

Après des débuts très promoteurs en moins de 70 kilos avec deux titres de championne de France et des médailles de bronze au championnat du monde 2015 et d’Europe en 2016, Fanny n'y arrivait plus. Elle voyait ses rêves olympiques se dissiper doucement. A 27 ans, elle devait faire quelque chose. Mais la décision de monter de catégorie et passer en - de 78 kilos n'a pas été facile à prendre pour la pensionnaire de l'Alliance Judo Limoges :"Ça faisait un moment que beaucoup d’entraîneurs voulaient que je change de catégorie parce que je faisais des régimes et ils pensaient que ça impactait mes résultats sportifs. Ça devenait une véritable obsession. Mais psychologiquement, je n'étais pas prête. En -78 kilos, je n'étais personne. J'avais l’impression de devoir tout recommencer à zéro. Alors que pas du tout. Je fais le même sport. C'est juste que j'ai monté de catégorie."

Le rendez-vous le plus important dans 3 semaines au Japon

Cette décision s'est tout de suite révélée fructueuse avec 5 podiums sur 6 compétitions dont 2 médailles d'or dans cette catégorie. De quoi relancer très clairement ses chances de participer l'année prochaine à Tokyo, à ses 1ers jeux olympiques. D'ailleurs, les championnats de France ce dimanche à Amiens où il n'y a aucun point à marquer, vont surtout servir à préparer la suite de la saison, sachant que le droit à l'erreur sera pour ainsi dire inexistant :"Ça va être très compliqué dans cette catégorie. La nouvelle championne du monde est française. Il va falloir aller la chercher. Du coup, je n'ai pas trop le droit à l'erreur. Quand je pars en compétition, il faut gagner ou faire un podium pour remonter dans le classement mondial. Je vais à ces championnats de France pour gagner mais ils vont surtout me servir de préparation. J'ai surtout en tête le Grand Prix d'Osaka dans 3 semaines au Japon."