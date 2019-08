VIDÉO - Judo : la Française Madeleine Malonga sacrée championne du monde (-78 kg)

À 25 ans, Madeleine Malonga a remporté le titre de championne du monde des moins de 78 kg pour la première fois de sa carrière ce vendredi. À Tokyo, elle a battu en finale la tenante du titre, Shori Hamada, par ippon.

La judoka originaire du Val d'Oise avait déjà été couronnée championne d'Europe de sa discipline en 2018.

"J'espère que dans un an au même endroit, ce sera aussi l'or"

Ce vendredi, elle a remporté ses cinq combats par ippon, et a largement dominé la finale. Malonga a commencé par prendre rapidement l'avantage d'un waza-ari, avant de faire tomber sur le dos son adversaire et mettre un terme au combat.

"Gagner au Japon, ça me tenait à coeur. J'espère que dans un an au même endroit, ce sera aussi l'or", a-t-elle déclaré, au micro de la chaîne L'Equipe. "J'ai tellement travaillé depuis des années pour ça, me dire que j'y suis (arrivée), je pense que je vais en pleurer pendant quinze jours, mais tant pis, je suis fière de moi", a t-elle poursuivi, visiblement émue.

Cette médaille est de bonne augure pour la Française, à un an des Jeux Olympiques, qui se dérouleront aussi à Tokyo.

C'est la cinquième médaille française lors de ses championnats du monde de judo, la troisième en or après celles conquises par Clarisse Agbegnenou (-63 kg) et Marie-Eve Gahié (-70 kg).