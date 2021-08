La niortaise Pauline Cuq remporte la médaille d'or aux championnats d'Europe de judo cadets à Riga

Elle était partie pour gagner, elle l'a fait ! Sans surprise, la niortaise Pauline Cuq remporte la médaille d'or ce mardi après-midi aux championnats d'Europe Cadettes des moins de 44 kilos à Riga en Lettonie. Une victoire par ippon sur la suédoise Tara Babulfath. Au Dan 79, son dojo à Niort, c'est la fierté. A cause de la pandémie de Covid-19, peu de gens ont pu l'accompagner en Lettonie, pas même son père Cédric qui l'entraîne le plus souvent avec Anthony Mortini, son coach. Pourtant dans les gradins pendant le combat diffusé en direct sur Ippon TV on pouvait entendre des cris en français pour la supporter, les cris de ses camarades également engagés. Pauline Cuq, 16 ans, est également pensionnaire du pôle espoirs judo de Poitiers. Depuis la reprise des compétitions internationales en juin dernier, elle a remporté ses deux combats aux European cups de Porec (Croatie) et de Telpice (République Tchèque). En 2019 elle avait terminé avec le bronze au tour du cou des championnats d' Europe et du Monde.