Julia Tolofua, licenciée à l'USO Judo, médaillée de bronze au Grand Slam de Tel-Aviv

Une médaille de plus pour l'US Orléans judo au Grand Slam de Tel-Aviv. Après Astrid et Priscillia Gneto qui se sont parées d'or ce jeudi, Julia Tolofua, elle aussi licenciée à l'USO, a remporté la médaille de bronze ce samedi 19 février dans la catégorie des plus de 78 kilos.