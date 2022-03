L'ASM en mouvement : Julien Finaud, responsable du pôle ASM Sport Santé Vitalité

Venez nous voir, on va prendre soin de vous, on va vous aider, on va vous accompagner

Interview réalisée par Aïcha de l'Onde Porteuse

Le pôle ASM Sport Santé Vitalité est composé d'une cinquantaine d'éducateurs sportifs qui ont des missions d'encadrement d'activités auprès du grand public et des entreprises. Il répond aux besoins de pratique d'une activité physique régulière tout au long de la vie, au bénéfice de la santé individuelle et de la vitalité collective.

Le pôle existe, en quelque sorte, depuis la création de l'ASM, depuis plus de 110 ans aujourd'hui. Marcel Michelin avait déjà mis dans les fondements du club, le fait de faire profiter des effets positifs de l'activité physique pour la santé.

Depuis une vingtaine d'années, le pôle s'est vraiment structuré autour d'espaces et d'offres de pratiques à l'ASM et autour de propositions auprès des entreprises.

La vitalité, c'est le fait d'être actif, d'être bien dans sa peau au quotidien.

Une personne vient à l'ASM pour réaliser un entretien et un bilan de condition physique. Elle reçoit ainsi un programme personnalisé qui correspond à son âge, à ses besoins et ses problématiques éventuels de santé.

Les éducateurs s'adaptent aussi à des besoins plus larges quand ils s'adressent à des stations thermales, à des collectivités territoriales, à des entreprises. Là aussi, ils vont réaliser des diagnostics, les besoins des structures et des publics qui vont être accueillis dans ces structures et proposer les programmes les plus adaptés aux besoins.

On parle plutôt d'activité physique que de sport.

Quand on parle sport, ça renvoie à une notion de compétition, d'effort. Ça va être difficile, ça va être compliqué. C'est la peur que ça puisse faire mal, que ça puisse être dur. Donc l'idée est de dire l'activité physique. Ce sont des choses que l'on peut pratiquer au quotidien, que l'on peut pratiquer avec plaisir, individuellement ou collectivement.

Et les résultats sont là: Plus de 80% des personnes qui ont recommencé une activité avec le pôle Sport Santé Vitalité ou grâce au pôle continuent cette activité.

Les 110 ans de l'ASM vus par Julien Finaud

Ça représente à la fois le passé, mais aussi l'avenir. _Dans les fondations mêmes du club, il y a 110 ans, cette empreinte sport santé existait déjà_. C'est à la fois le fait de se reposer sur nos fondations, sur nos 110 ans d'existence, et aussi de nous projeter vers l'avenir.

