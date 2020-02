Jumping International Bordeaux: Steve Guerdat remporte le Grand Prix Coupe du monde

Bordeaux, France

Ils étaient 38 au départ. C'est finalement le numéro un mondial qui rafle la mise à Bordeaux! Le Suisse Steve Guerdat remporte le Grand Prix Coupe du monde du Jumping International de Bordeaux organisé au Parc des expositions. Le premier français, Roger-Yves Bost, termine cinquième.

9 cavaliers qualifiés pour le barrage

Sur les 38 cavaliers présents au début du concours, seuls 9 se sont qualifiés pour le barrage. Parmi les éliminés en qualifications, de grands noms de saut d'obstacles: les champions olympiques français de Rio Penelope Leprevost et Kevin Staut, Julien Epaillard (numéro un français) et Marcus Ehning (vainqueur en 2010 et 2014).

Plus de 7500 personnes présentes. © Radio France - Guillaume Drechsler

Le film de la soirée