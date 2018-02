C'est l'hymne belge qui a résonné ce samedi soir au Parc des expositions de Bordeaux. L'épreuve la plus relevée du Jumping International de Bordeaux, le Grand Prix coupe du monde, a été remportée par Pieter Devos. Avec son cheval Espoir, hongre néerlandais de 14 ans, il s'est montré le plus rapide des dix barragistes (36"53) et devance l'Allemand Marcus Ehning (38"09) et l'Espagnol Manuel Fernandez Saro.

Les Français décevants

Un seul Français a réussi un sans-faute lors de la première manche pour figurer parmi les dix barragistes. Il s'agit de Roger-Yves Bost. En selle sur Sydney Une Prince parfois caractériel sur la piste bordelaise, le Parisien a tout tenté mais a commis une faute sur l'avant-dernier obstacle. Il termine 7ème mais le couple champion olympique par équipes à Rio était déjà qualifié pour la finale mondiale qui se déroulera en avril à Bercy.

Roger-Yves Bost, le meilleur Français à Bordeaux. © Radio France - Yves Maugue

Les autres stars du saut d'obstacles tricolore ont déçu. Kevin Staut a limité la casse avec le meilleur temps des 4 points du premier tour. Le leader de la coupe du monde se classe 11ème. Le jeune Alexis Deroubaix termine 15ème. Julien Epaillard, vainqueur de ce Grand Prix coupe du monde à Bordeaux l'an passé termine loin, vaincu par un refus de son cheval avant d'aborder le triple. Pénélope Leprévost n'a pas pu faire vibrer le public, commettant une faute dès les 4ème obstacle et terminant à 8 points.