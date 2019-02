Jumping international de Bordeaux : "Je veux briller ici" confie Olivier Robert

Bordeaux, France

France Bleu : On vous imagine très satisfait d’avoir atteint vos objectifs ?

Olivier Robert : Oui, grande année 2018. Saison extérieur sublime, Eros a été merveilleux, mes deux neuf ans ont été fantastiques. Un beau titre de champion de France, la finale de la coupe des Nations à Barcelone avec une deuxième place. Extraordinaire année. Et puis les indoor cette année où Tempo de Paban a pris le relais puisque lui n’a quasiment pas sauté en extérieur. C’est un cheval que l’on a réservé pour les concours intérieur. Ça a été une année fantastique. Le rêve.

Et ce n’est pas fini…

A Bordeaux on a décidé, pour avoir Tempo en haut de forme au début du mois d’avril pour la finale de Göteborg, de le laisser tranquille après Leipzig il y a trois semaines. Il a un mois de break quasi-total avant qu’on le remettre en route jusqu’au premier concours où il fera deux petits parcours à Montpellier. Ensuite il fera le Saut Hermès à Paris, quinze jours avant la finale, et puis un stage en Hollande.

Si je suis sans faute, Van Gogh est un cheval qui va très vite dans les barrages. Il faut passer le cap du premier tour. Après, tout est possible.

Cette finale, vous la visualisez déjà ?

Ce n’est pas encore assuré même si tout le monde dit qu’avec 41 points, on est qualifié. Il va falloir bien gérer le mental. Je pense avoir beaucoup progressé depuis la dernière finale que j’ai faite il y a deux ans avec Quenelle et j’estime avoir un cheval qui sort vraiment de la norme pour tenter d’attraper un beau classement à la finale de la coupe du monde.

Vous allez dire adieu à Quenelle du Py, une jument avec qui vous avez partagé pas mal de moments…

Ça a été un achat que j’ai fait quand elle avait trois ans. C’était une jument qui m’avait tapé dans l’œil et dont je suis tombé amoureux immédiatement même si on n’avait pas encore fait de concours. Ensuite, on a eu des hauts et des bas sportivement. Elle était plus faite pour être sur un champ de course que de faire du concours. A la fin, elle est devenue fantastique. Michel Robert m’a énormément aidé dans la gestion de son corps parce qu’elle était plus en longueur qu’en verticalité et on a bien travaillé. Ce sera ses adieux demain. Je n’étais pas au courant (ndlr : elle aura droit à un tour d’honneur samedi). Je n’avais pas pris conscience à quel point elle était dans le cœur des gens.

Samedi, Olivier Robert ne montera pas Tempo de Paban mais Van Gogh. © Maxppp - Maxppp

Vous êtes le régional de cette étape bordelaise. C’est un surcroît de pression ?

La pression est évacuée de par la qualification pour la finale et ce n’est pas rien. Je ne veux pas me dédouaner parce que je lance Van Gogh dans le Grand Prix coupe du monde. C’est un cheval en devenir, on va voir comment il se comporte sur ce niveau d’épreuves là. Il a déjà eu une belle 4ème place à Lyon. Mais là, c’est la dernière étape avant la finale, on va avoir un très gros parcours, c’est une évidence. Mais évidemment je veux briller ici. Si je suis sans faute, Van Gogh est un cheval qui va très vite dans les barrages. Il faut passer le cap du premier tour. Après, tout est possible.

Quels souvenirs avez-vous du Jumping de Bordeaux ?

Vous vous rendez compte que là où on fait l’interview, c’est là où sautaient Jappeloup et Milton il y a une vingtaine d’années. Nous, gamins, on voyait ça et c’étaient des moments extraordinaires. Alors le concours a bien sûr progressé, changé. Je ne veux pas être chauvin mais c’est vraiment une des plus belles étapes du circuit. Les chevaux sont logés, il y a des paddocks partout, les chevaux peuvent aller dehors et brouter de l’herbe. La piste est somptueuse. Tous les cavaliers sont unanimes par rapport au public. Quand Marcus Ehning gagne ici, et il l’a fait quatre fois, c’est une véritable ovation. L’organisation est juste parfaite, faite par des gens qui aiment les chevaux et les cavaliers. C’est vraiment fabuleux ce qu’ils ont réussi à organiser.

à lire Les meilleurs cavaliers mondiaux et le cheval ibérique têtes d'affiche du Jumping International de Bordeaux