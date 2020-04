Justine Dupont confinée au Portugal : la surfeuse de Lacanau a échangé sa planche contre une corde à sauter

Pas question de braver l'interdit. Justine Dupont observe les énormes vagues qui déferlent à deux pas de son appartement à Nazaré mais la surfeuse respecte à la lettre les consignes de confinement. Habituellement elle dévale des monstres de plus de 20 mètres, aujourd'hui c'est corde à sauter et cours de boxe avec le voisin.

Justine en profite également pour faire du surf mental. Elle ferme les yeux et s'imagine au milieu d'une vague. "C'est de la visualisation. C'est très sérieux, çpermet d'imaginer les sensations qu'on pourrait avoir lors d'une manoeuvre. On répète le geste dans sa tête et une fois qu'on est à l'eau notre corps est plus apte à comprendre le mouvement".

D'habitude le quotidien de Justine c'est ça ... à Hawai (planche rose) © Maxppp - maxppp

La surfeuse girondine a également un message à faire passer aux surfeurs girondins qui rongent leur frein depuis la fermeture des plages : "profitez-en pour faire autre chose ... travaillez votre culture générale par exemple. Moi je fais de l'anglais tous les matins pour corriger ma prononciation".