La canaulaise de 26 ans a déjà autour de son cou de multiples médailles de championne de surf mais n'a jamais remporté le Caraïbos Lacanau Pro devant son public et sa famille. Elle espère que 2018 sera la bonne.

Lacanau Océan, Lacanau, France

France Bleu Gironde: Participer à une compétition chez vous, sur la plage de vos débuts, cela vous met-il une pression particulière?

Justine Dupont: "Oui, ça met une pression... Après à moi de la gérer et de la transformer en motivation et en énergie positive. Je viens ici tous les étés pour voir ma famille, alors cela tombe très bien de pouvoir allier les 2. C'est une compétition, donc on ne sait pas ce qui peut se passer, mais je vais faire en sorte de donner le meilleur de moi-même."

France Bleu Gironde: Les vagues de Lacanau en été ne manquent-elles pas de piment pour vous qui avez l'habitude de surfer les plus grosses vagues de la planète?

Justine Dupont: "Pas du tout, c'est complètement différent! et les 2 sont des défis pour moi. Les petites vagues sont très techniques et demandent un très gros niveau physique puisque ce n'est pas la vague qui vous porte mais vous qui devez avancer... Donc, c'est un bon petit défi, et puis j'adore aussi le côté tactique, choisir la bonne vague, la meilleure position, le tout dans un temps imparti. J'apprécie tout autant que le surf de grosse vague. "

France Bleu Gironde: Le Lacanau Pro est-il l'une de vos premières compétitions?

Justine Dupont: "Non, ma première compétition, c'était avec l'UNSS à l'école. Et après j'ai continué et toutes mes premières je les ai vécues ici à Lacanau. Ma première victoire c'était à Lacanau mais sur une autre compétition que le Lacanau Pro, c'est pour cela que celle-ci, il faut absolument que je la gagne!"

France Bleu Gironde: Quelle est la suite du programme pour vous?

Justine Dupont: " On va d'abord se préparer physiquement pour la reprise de la saison du surf de grosses vagues, à partir de fin septembre. Et puis juste avant; il y aura j'espère pour moi un autre rendez vous: les championnats du monde de surf qui auront lieu au Japon mi-septembre. J'espère de tout cœur faire partie de l'équipe de France qui partira là bas, on devrait le savoir rapidement."