Karaté : Leïla Heurtault arrête la compétition et quitte la Sarthe

Leïla Heurtault arrête la compétition et quitte la Sarthe. La championne du monde de karaté du Samouraï 2000 laisse tomber le haut-niveau juste après son retour de Tokyo et rentre en Guyanne, pays de son enfance où se trouve une partie de sa famille. Pour les Jeux Olympiques, elle a été éliminée en simple. Il y a pourtant les championnats du monde de karaté prévus en novembre à Dubaï. Mais la championne a décidé de faire un break.

"C'est difficile de travailler avec la fédération"

Leïla Heurtault rentre juste de Tokyo. Elle a vécu des moments très difficiles pendant les Jeux olympiques. Cette compétition devait être une joie, mais malheureusement pour elle, elle a été éliminée de la compétition dans la catégorie des moins de 61 kg. De plus, selon elle, les conditions étaient difficiles. Certes, il y avait la crise sanitaire avec un protocole strict, et en plus, elle n'a pas forcément été aidée et accompagnée par la fédération. Leïla Heurtault s'entraîne depuis treize ans au Samouraï 2000 et à chaque compétition, elle est accompagnée par un membre du club de la Sarthe. Sauf que pour les JO, personne de la Sarthe n'a pu faire le déplacement.

Je n'ai pas été très suivie ni accompagnée par la fédé pendant le tournoi. Après la fin de la compétition, je suis restée seule pour les repas pendant près de deux jours.

Besoin de faire un break

Leïla Heurtault dit avoir pris sa décision d'arrêter la compétition juste après la fin des Jeux olympiques de Tokyo. Elle arrête non seulement la compétition et quitte aussi la Sarthe, et ce, malgré les championnats du monde prévus dans deux mois à Dubaï.

J'ai besoin de prendre du recul et de retrouver ma famille.

Née à Chartres, Leïla Heurtault a passé les treize premières années de sa vie en Guyane et les treize autres en Sarthe encadrée par le Samouraï 2000 pour être championne de haut-niveau. Aujourd'hui, elle veut faire une pause. Elle a pris un billet d'avion pour la Guyane avec seulement un aller pour retrouver sa maman et sa sœur. Elle dit ne pas savoir si elle va rester un mois, un an, ou dix ans. La championne ne manque pas de ressources. En plus de ses performances d'athlète de haut-niveau, elle est aussi diplômée d'un master en management international.

Leïla Heurtault et la Sarthe

La championne du monde a passé la moitié de sa vie en Sarthe notamment au Mans. Pour elle, c'est dur de partir, mais elle dit avoir besoin de retrouver sa famille en Guyane pour prendre du recul et se ressourcer. Elle qui a vanté la Sarthe au cours d'une campagne de communication au printemps dernier a ses petits coups de cœur dans le département. Elle adore se promener sur les bords de la Sarthe à l'île aux planches et un peu plus loin du Mans au moulin de Neuville-sur-Sarthe.