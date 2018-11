Le Russe Karen Khachanov a battu dimanche après-midi Novak Djokovic en deux sets (7-5, 6-4) et remporté en tennis son premier Masters 1000 Paris-Bercy.

Paris, France

Karen Khachanov, 18e mondial, a battu dimanche Novak Djokovic (7-5, 6-4) et remporté son premier Masters 1000 de sa carrière. Le jeune joueur de 22 ans est paru puissant, solide, maître de son service. Avec un break à 6-5 dans la première manche puis un autre à 2-1 dans la deuxième, il a tenu face au joueur serbe fragile dans cette finale.

Djokovic a réalisé de nombreuses fautes et une occupation de terrain en hauteur, pour écourter les échanges, qui n'aura pas suffit. Il voit donc un coup d'arrêt ce dimanche à sa série de 22 victoires d'affilée et trois victoires de suite (à l'US Open, à Cincinnati et à Shanghaï).