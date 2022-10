Karting : le jeune pilote normand Arthur Dorison en stage chez Honda au Japon

Arthur Dorison (au milieu) avec son papa Franck (à droite) et Jean-Jacques Gasly (à gauche). Pierre Gasly est le parrain du jeune pilote

A 14 ans, Arthur Dorison a presque tout d'un grand pilote. "C'est un monde à part. Je ne suis pas le même dans le kart et en dehors. Quand je baisse la visière, j'ai la rage de gagner", sourit le jeune eurois. Originaire de La Haye-Malherbe près de Louviers dans l'Eure, il baigne dans la course automobile depuis l'âge de 5 ans. "_Avec un baby kart et depuis je n'ai jamais quitté les piste_s", ajoute-t-il.

Champion du monde junior de karting

Champion de France, troisième au championnat d'Europe, champion du monde junior dans sa catégorie de karting début septembre 2022. "Dix minutes avant cette course, j'étais dans mon casque, dans mon kart. Je n'ai jamais été aussi concentré", se souvient-il.

Le jeune homme suit les mêmes traces qu'un certain Pierre Gasly. "C'est mon parrain sportif. Lui et ses parents m'aident beaucoup. Ils ont déjà vécu ça donc ils me conseillent", se réjouit-il. "En toute objectivité, Arthur a découvert le karting à travers moi", explique de son côté son papa Franck Dorison.

"Il y a bien longtemps qu'il a dépassé le niveau de son père. Très rapidement on s'est rendu compte qu'il avait des prédispositions. On espère toujours pour lui qu'il obtienne de bons résultats. Sans des résultats comme ceux-ci, le rêve est impossible", conclut son père.

En attendant, le jeune prodige du sport auto part en stage ce lundi 17 octobre au Japon chez Honda. Avec toute la symbolique que cela représente.