Kayak : l'Orthézienne Marie-Zélia Lafont championne d'Europe par équipe

Elles étaient déjà championnes du monde en titre, les voilà championnes d'Europe ! Marie-Zélia Lafont, Camille Prigent et Camille Baudu ont décroché le titre au stade d'eaux vives de Pau. Elles devancent de moins d'une seconde l'équipe allemande, et plus largement les Autrichiennes.

Marie-Zélia Lafont : « Maintenant c'est du bonus » Copier

Au stade d’eaux vives, la kayakiste Marie-Zélia Lafont et ses deux coéquipières 🇫🇷 s’emparent de la première place de la course par équipe des Championnats d’Europe ! pic.twitter.com/anDqkh8kLL — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) May 31, 2019

Seule française encore en lice en individuel

« C'est fabuleux, savoure Marie-Zélia Lafont, on a fait la même stratégie qu'aux championnats du monde, on ne s'est pas entraînées avant, et on décroche de nouveau un beau titre, on est très heureuses ». Les Françaises, hormis par les bateaux allemands, n'ont pas vraiment été inquiétées mais l'orthezienne est restée méfiante jusqu'au bout : « Aux championnats d'Europe l'an dernier aussi on pensait avoir fait une bonne course et finalement on avait fait 4e... Maintenant c'est que du bonus en individuel, je veux surtout bien naviguer. J'ai l'habitude du bassin à Pau mais on ne sait jamais, avec l'enjeu et tout le reste... Mais bon, j'adore Pau, et surtout le Béarn ! »

Ce samedi, Marie-Zélia Lafont, 13e en qualifications et dernière française en lice, entamera sa demi-finale à 12h08 exactement, avant peut-être la finale à partir de 15h41.