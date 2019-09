Kevin Mayer aux Mondiaux d’athlétisme de Doha : "On est pris en otage"

Les Mondiaux d'athlétisme créent la discorde. Ils se déroulent jusqu'au 6 octobre prochain à Doha, au Quatar. Après le marcheur français Yohan Diniz, c'est au tour de Kevin Mayer de dénoncer les conditions dans lesquelles se déroulent les championnats du monde, notamment à cause du climat.

Les températures élevées et les forts taux d'humidité vont mettre à rude épreuve les athlètes lors des épreuves, notamment en extérieur. Ce vendredi, lors du marathon femmes, 28 participantes ont déclaré forfait.

Prise d'otage

"On est clairement pris en otage, explique Kevin Mayer. Toute notre vie tourne autour de ces grands objectifs. Si on les boycotte, qu'est-ce qu'on peut faire ?" Le Drôme-Ardéchois a "trop envie de courir" pour manquer un décathlon et s’alignera donc à aux épreuves.

Elles débutent mercredi après-midi et se déroulent dans un stade climatisé. Kevin Mayer fait figure de favori après avoir battu le record du monde de la discipline.