Kevin Mayer décroche un 2e titre mondial au décathlon

Kevin Mayer a remporté cette nuit aux Etats Unis un 2e titre mondial du décathlon. Le français termine devant le Canadien Pierce Lepage (8701) et l'Américain Zachery Ziemek. Un exploit d'autant plus remarquable qu'il était arrivé à Eugene avec beaucoup plus de doutes que de certitudes.