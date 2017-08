Kévin Mayer devient le premier Français champion du monde de décathlon

Kévin Mayer, originaire de la Drôme et licencié à l'Entente Athlétique Rhône Vercors 26/07, décroche l'or aux championnats du monde d'athlétisme à Londres. L'athlète de 25 ans devient le premier Français champion du monde de décathlon.

Kévin Mayer l'a fait ! L'athlète de 25 ans, originaire de la Drôme, décroche l'or aux Mondiaux d'athlétisme à Londres. Le vice-champion olympique de décathlon en 2016 à Rio, faisait figure de favori de la discipline. Le décathlonien, licencié à l'Entente Athlétique Rhône Vercors 26/07, a été à la hauteur et a brillé tout au long de ces deux jours de compétition.

Trois records personnels battus

Kévin Mayer a notamment battu son record personnel en 110m haies. © Maxppp - Wang Lili

Lors de ces dix épreuves, disputées ce samedi et ce vendredi, Kévin Mayer a su gérer le stress et la pression. A 25 ans, le décathlonien s'est surpassé. Il a commencé très fort le concours en battant son record personnel sur 100 m en 10"70. Il bat également son record personnel sur 400 m en 48"26 et sur 110 m haies en 13"75.

Kévin Mayer frôle ses records aux sauts en longueur (saut à 7,52m) et en hauteur (saut à 2,08m). Il maîtrise également le lancer du poids (15,72 m), du disque (47,14 m) et du javelot (66,10 m) . Kévin Mayer court le 1500 m en 4'36"73. Tout au long du concours, Kévin Mayer affiche une certaine sérénité et une grande forme.

Une grosse frayeur lors du saut à la perche

Kévin Mayer a failli perdre tout espoir de médaille lors du saut à la perche, ce samedi. © Maxppp - DIEGO AZUBEL/EPA/MaxPPP

Kévin Mayer reste néanmoins prudent. Il le dit lui-même, le décathlon, c'est dix épreuves et la moindre erreur peut être fatale. Le Drôme-Ardéchois a d'ailleurs fait très peur à son coach, ses proches et à ses fans lors du saut à la perche, ce samedi après-midi.

Il a démarré le saut à la perche à 5,10 m et il a raté ses deux premiers essais. Il a alors demandé des encouragements au public car en cas d'échec au troisième et dernier essai, tous ses rêves de médailles se seraient envolés. Au troisième essai, il passe de justesse, à un centimètre près, la barre des 5,10 m et garde même sa position de leader du décathlon. A un centimètre près, tout aurait pu s'arrêter.

Premier Français champion du monde de décathlon

Kévin Mayer au Stade Pompidou de Valence, le 21mai 2017, lors de la finale des interclubs. © Radio France - Mélanie Tournadre

Grâce à son régularité, sa maîtrise et son mental, Kévin Mayer décroche donc l'or, ce samedi soir, aux championnats du monde d'athlétisme à Londres. Il termine le décathlon avec un total de 8768 points, devant l'Allemand Rico Freimuth qui totalise 8564 points.

C'est la première fois qu'un athlète français devient champion du monde du décathlon. C'est une immense joie pour l'athlète de 25 ans et ses proches, notamment sa maman qui habite à La Roche-de-Glun dans la Drôme, ainsi qu'à l'Entente Athlétique Rhône Vercors 26/07, en Ardèche, où il est licencié depuis ses 12 ans.