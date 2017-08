Kévin Mayer : "Je me "chie" dessus les quinze jours avant un décathlon"

Kévin Mayer s'est confié aux médias à la veille de son décathlon, prévu vendredi et samedi à Londres. Le Drômois, licencié en Ardèche, est le favori de la compétition. Mais il doit lutter contre un énorme trac.

Kévin Mayer est rarement bavard. Ses interviews se font rares, surtout lorsqu'il approche une grande compétition. Alors les quelques mots glissés aux journalistes avant le début du décathlon aux Championnats du Monde d'Athlétisme de Londres ont de quoi surprendre.

Kévin parle "cash"

Cité par l'AFP, l'athlète licencié à l'Entente Athlétique Rhône Vercors 26/07 ne mâche pas ses mots :

"Je me "chie" dessus les quinze jours avant un décathlon, c'est une forme de dépression et je suis en plein dedans. Il y a énormément de stress. J'ai tout le temps envie d'arrêter l'athlé avant un décathlon. Chaque heure paraît plus longue que d'habitude"

Et l'athlète, dont les parents vivent à la Roche-de-Glun dans la Drôme, ne s'arrête pas là.

Je suis une petite chialeuse quinze jours avant un décathlon et ça fait énormément de bien de pleurer seul. Après, il y a une espèce de léthargie qui apparait et je me dis: profite de ton lit parce que demain tu vas en chier"

Favori malgré lui

Kévin Mayer n'aime pas beaucoup qu'on lui dise qu'il est le favori du décathlon. Et pourtant, les chiffres parlent pour lui : vice-champion olympique à Rio derrière Ashton Eaton désormais retraité, recordman d'Europe de l'heptathlon cette saison, deuxième meilleur total de tous les temps, et records personnels battus cette année aux lancers du disque et du javelot, au 110m haies et au 200m. Et voir son ami Pierre-Ambroise Bosse devenir champion du Monde du 800m lui a donné quelques idées derrière la tête. Oui, il faudra compter sur Kévin Mayer sur ce décathlon.

Le programme du décathlon :

Vendredi 11 août :

11h : 100m

12h05 : saut en longueur

13H55 : lancer du poids

18h : saut en hauteur

21h45 : 400m

Samedi 12 août :