Au terme d'une deuxième journée dominée d'une main de maître, le champion du monde du décathlon a effacé le record d'Ashton Eaton, avec 9126 points et entre dans l'histoire de l'athlétisme, soutenu par le public du Décastar de Talence (Gironde), aux anges.

Talence, France

Il a répondu de manière magistrale à l'attente et l'engouement qu'il suscitait. Au Décastar de Talence (Gironde), Kévin Mayer, 26 ans, déjà auréolé d'un titre de champion du monde, a battu le record du monde du décathlon avec un score de 9126 points. Il devance ainsi le record de l'Américain Ashton Eaton.

Kévin Mayer régulier tout au long des dix épreuves

Il aurait pu l'établir aux championnats d'Europe de Berlin cet été, mais l'histoire - et surtout la plasticine - voulait que cela se fasse au Décastar de Talence, devant un public acquis à sa cause. Kévin Mayer a effacé sa déception du mois d'août en se montrant très régulier tout au long des dix épreuves disputées en deux jours. Il devient le troisième athlète à franchir la barre mythique des 9000 points en décathlon et premier Français à détenir le record du monde dans cette discipline.