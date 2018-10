Rhône-Alpes, France

Qui d'autre que l'impressionnant Kevin Mayer pour devenir athlète européen de l'année ? La fédération européenne d'athlétisme lui a remis la récompense vendredi 26 octobre, près d'un mois après son record du monde du décathlon à Talence. Chez les femmes, la Britannique Dina Asher-Smith a été récompensée grâce à son triplé 100 m, 200 m et 4x100 m réalisé aux championnats d'Europe à Berlin.

Un discours féministe

Kevin Mayer a profité de la tribune qui lui était offerte pour donner son avis sur les compétitions d'athlétisme : _" l'égalité hommes-femmes est un sujet qui me tient à cœur et j'ai voulu rappeler dans mon discours qu'_il n'y a pas de raison que les femmes disputent un heptathlon (huit épreuves) et les hommes un décathlon (dix épreuves)". L'athlète de Drôme-Ardèche a qualifié sa saison de "grosse réussite", malgré l'abandon aux championnats d'Europe (il avait mordu lors du saut en longueur).

Athlète mondial de l'année ?

Kevin Mayer attend désormais de savoir si no lui décernera le titre suprême d'athlète international de l'année, prix remis par la Fédération Internationale. Il sera en concurrence avec le recordman du marathon, Eliud Jpchoge (Kenya), et il sait qu'il aura du mal car "la course sur route est plus favorisée : athlète européen c'est déjà cool" !