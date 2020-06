Kevin Mayer se lance dans un triathlon spécial ce dimanche

Le décathlonien drômardéchois va affronter à distance deux autres athlètes dans des épreuves de saut à la perche, de lancer de poids et de course à pied dimanche.

Kevin Mayer devra enchaîner du saut à la perche, du lancer de poids et de la course à pied

Un triathlon un peu particulier attend le Drômardéchois Kevin Mayer ce dimanche. Le recordman du monde du décathlon va affronter à distance le champion du monde allemand Niklas Kaul et l'Estonien Maicel Uibo dans une série d'épreuves originales. Pas de cyclisme ou de natation pour ce triathlon, mais du saut à la perche, du lancer de poids et de la course à pied.

Selon l'AFP, l'épreuve, retransmise en direct sur les réseaux sociaux, débutera par la perche. Les décathloniens devront franchir un maximum de barres à quatre mètres en 10 minutes. Ils enchaîneront ensuite avec le poids qu'ils devront lancer à plus de 12 mètres autant de fois que possible durant 10 minutes. Ce triathlon se conclura par une course d'un nouveau genre : chaque athlète devra effectuer le plus d'aller-retour sur une distance de 20 mètres durant 5 minutes.

"Je pense que nous savons tous les trois que la dernière partie sera la plus difficile, a estimé Kevin Mayer, cité dans un communiqué de World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme qui organise l'événement. Je n'ai jamais disputé cette discipline particulière dans ma vie, mais je sais que ça va être dur." "Je ne pense pas que je serai l'homme à battre, a-t-il ajouté. Le saut à la perche va être difficile, je n'ai eu qu'une seule séance de saut à la perche au cours des trois derniers mois". Kevin Mayer participera à l’événement depuis Montpellier.