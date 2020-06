Kevin Mayer va disputer un triathlon...à distance

Un triathlon à distance dimanche après-midi pour Kévin Mayer. Le décathlonien, qui s'entraîne et vit à Montpellier, disputera à partir de 17h un tournoi à distance contre le champion du monde allemand Niklas Kaul et l'Estonien Maicel Uibo. Une compétition dans le cadre des "Ultimate Garden Clash", lancés pour pallier l'arrêt des meetings en raison de la pandémie de covid-19. Kevin Mayer évoluera à Montpellier alors que Kaul concourra à Mayence (Allemagne) et Uibo aux Etats-Unis, à Clermont (Floride).

L'épreuve sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux et débutera par la perche. Les décathloniens devront franchir un maximum de barres à 4 m en 10 minutes. Ils enchaîneront ensuite avec le poids qu'il s'agira de lancer à plus de 12 m autant de fois que possible durant 10 minutes. Ce triathlon se conclura par une course d'un nouveau genre: chaque athlète devra effectuer le plus d'aller-retour sur une distance de 20 m durant 5 minutes.

