Kévin Mayer vainqueur de son triathlon à distance

Le décathlonien Kévin Mayer a terminé en tête du triathlon à distance qui avait lieu ce dimanche après-midi. Le sportif de Montpellier (Hérault) a remporté le concours de saut à la perche et de lancer de poids, et terminé second à la course.

Kévin Mayer s'est imposé pour son retour à la compétition, une compétition à distance, diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Le sportif qui réside à Montpellier a terminé premier d'un triathlon un peu particulier. Les trois athlètes se sont affrontés à distance, chacun dans leur stade d'entraînement, en même temps, sur des épreuves de saut à la percher, lancer de poids et course à pieds. Le Français Kévin Mayer concourrait depuis le Stade Philippidès à Montpellier ; Niklas Kaul était à Mayence en Allemagne et Maicel Uibo aux Etats-Unis, à Clermont en Floride.

Mayer en patron

Le Montpelliérain a largement dominé les deux premières épreuves. À l'issu de la première épreuve, le saut à la perche, Kévin Mayer était en tête avec 17 barres franchis à 4 mètres en 10 minutes, contre 15 pour Uibo et 14 pour Kaul. La seconde épreuve a confirmé la domination du français : 28 lancers de poids à 12 mètres réussis en 10 minutes pour Mayer contre 22 pour Kaul et 20 pour Uibo.

Seule la dernière épreuve de course à pieds, qui consistait à effectuer le plus d'aller-retour sur une distance de 20 m durant 5 minutes, lui a échappé. L'allemand Niklas Kaul le devance avec 27 aller-retour quand Mayer en a réalisé 26 et Uibo 25.

Classement final

Kevin MAYER (FRA) : 71 points Niklas KAUL (ALL) : 63 points Maicel UIBO (EST) : 60 points

La compétition à revivre en vidéo