Saut à la perche - Kevin Menaldo : "Tous les voyants sont au vert"

À une semaine des championnats d'Europe en salle, Kevin Menaldo est au meilleur de sa forme alors qu'il a décroché à Bordeaux le week-end dernier son deuxième titre de champion de France en salle, record personnel à la clé.

France Bleu Gironde : Les championnats d'Europe en salle ont lieu à partir du 3 mars prochain à Belgrade, on a l'impression que pour vous tous les voyants sont au vert...

Kevin Menaldo : C'est exactement ça ! Tous les voyants sont au vert : la forme physique, la forme mentale, les réglages qui se peaufinent vraiment. Donc il n'y a plus qu'à aller au championnat d'Europe pour se faire plaisir et viser la médaille.

CHAMPION DE FRANCE!!!!! Minima pour les championnats d'Europe de Belgrade avec 5M78 🥇 Record en salle. Un énorme plaisir de gagner à la maison devant la famille. #polevault #efcvo #nike #bordeaux @gerald.baudouin A post shared by Kevin Menaldo (@kevinmenaldo) on Feb 19, 2017 at 7:42am PST

Ce titre à Bordeaux, record personnel à 5m78 à la clé, vous a encore plus donné confiance ?

Le fait d'avoir pu faire ma préparation à Bordeaux ça m'a déjà permis de me ressourcer, ça m'a fait du bien. Et puis c'est une salle que je connais, que j'affectionne (déjà titré au Vélodrome de Bordeaux en 2014, NDLR), et puis bien sûr quand on saute chez soi, devant la famille et les amis c'est toujours plus motivant et sympa.

Sans Renaud Lavillenie, je vais essayer d'être un peu son digne représentant.

La médaille est donc clairement un objectif à Belgrade, le fait que Renaud Lavillenie soit absent – comme c'était le cas à Bordeaux – cela change quelque chose pour vous ?

Pas grand chose je pense...Disons que c'est toujours sympa de l'avoir en championnat parce que Renaud c'est quand même un repère et une aide, c'est un mec de grande expérience (recordman du monde avec 6m16, NDLR). Le fait qu'il ne soit pas là ça va me permettre d'essayer d'être un peu son digne représentant, celui de la perche française en général.

Pas de pression supplémentaire à assumer, du même coup ?

Oh non, je ne suis vraiment pas dans une optique cette saison de me mettre la pression. J'ai vraiment envie de me faire plaisir, d'enchaîner les compétitions sans penser à l'année 2016 qui a été galère, notamment à cause des blessures. Quand tout physiquement va très bien, c'est vraiment un plaisir de sauter, il n'y a pas de pression, au contraire.