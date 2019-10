Kick-boxing : Jérôme Le Banner une sommité du Kick-Boxing à Ardentes !

Indre, France

Jérôme Le Banner est tombé dans la pratique des arts martiaux dès l'age de six ans. Il a d'ailleurs disputé son premier combat officiel de full-contact à vingt ans. IL a répondu à l'invitation des dirigeants du club Shoryu36 d'Ardentes avec plaisir car il a toujours cet envie de combattre mais aussi et surtout de transmettre. Au milieu d'une quarantaine de stagiaire, il y a, avec beaucoup de conviction donné des conseils après un échauffement pour tout le monde haut en couleur.

Jérôme Le Banner au milieu des stagiaires © Radio France - Sylvain ROGIE

Avec ses 1m92 pour 120kg Jérôme Le Banner a de quoi impressionner.

"Mon bras s'est cassé pendant le combat en 2002 au Japon, je ne me suis pas arrêté et j'ai remis mon bras tout seul."

Avec un palmarès long comme le bras avec de multiples titres de champion d'Europe ou encore du Monde, de quels titres est-il le plus fier : " Ce n'est pas un titre mais une appellation au Japon. Les Japonnais m'appelle le roi sans couronne car je n'ai jamais eu beaucoup de chance dans mes combats professionnels notamment au Japon. Ils ont d'ailleurs été impressionnés le jour au j'ai combattu lors de la grande finale du K-1 en 2002, mon bras s'est cassé pendant le combat. Je ne me suis pas arrêté. Je l'ai remis tout seul sur le ring et j'avais un trou important dans le bras ! Et vraiment c'est de cette gratification que je suis le plus fier."

Mickaël " J'ai plus l'habitude de le voir à la télé confortablement installé."

Jérôme Le Banner a en tout cas fait des heureux à l'image de Mickaël licencié au club de shoryu36 d'Ardentes il se souviendra longtemps de ce stage en forme de séance d'entraînement de trois heures : " _Ça fait drôle c'est comme dans un rêve mais en fait il est ici dans mon club. J'ai plus l'habitude de la voir à la télé confortablement installé. Mais je tiens à dire que c'est un sacré champion c'est une masse solide comme un roc mais aussi et surtout quelqu'un d'humain. Je suis très fier d'avoir été l'un de ses élèves._" Jérôme Le Banner est une sommité au Japon. Une belle récompense pour sa brillante carrière surtout au pays des arts martiaux.